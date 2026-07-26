ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Помимо этого, ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и порту в Одессе. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним, а также объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Помимо этого, ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и порту в Одессе. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним, а также объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Также ВС РФ поразили в течение суток логистические центры, цеха по производству беспилотников ВСУ большой дальности и места их хранения.

В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли около 1 345 военных на всех участках СВО.