В Рязанской области временно ограничили проезд по мосту через Оку

Ограничения ввели в районе села Фатьяновка с 10:00 26 июля. Они связаны с корректировкой понтонной конструкции мостовой переправы в связи с изменением уровня воды. Движение по мосту восстановят с 12:00.