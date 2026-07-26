В Рязанской области подросток за рулем автомобиля слетел в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло около 04:30 26 июля на дороге «Рязань — Ряжск — Александро-Невский» в Александро-Невском округе. Подросток за рулем автомобиля LADA Vesta не справился с управлением при повороте и слетел в кювет. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки молодого человека. С травмами они направлены в ОКБ.

В Рязанской области подросток за рулем автомобиля слетел в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло около 04:30 26 июля на дороге «Рязань — Ряжск — Александро-Невский» в Александро-Невском округе. Подросток за рулем автомобиля LADA Vesta не справился с управлением при повороте и слетел в кювет.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки молодого человека. С травмами они направлены в ОКБ.