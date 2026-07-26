Уроженец Касимова Арсенов победил в Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ

Матвей Арсенов взял золото на дистанции 500 метров. «Это результат колоссального труда, железной воли и умения собраться в решающий момент. Матвей уверенно провёл весь заезд и первым пересек финишную черту, доказав, что наш округ воспитывает настоящих чемпионов! Особые слова благодарности — наставникам спортсмена. Тренерский дуэт Елены Васильевны Ивановой и Владимира Петровича Климова — это пример преданности своему делу. Именно их профессионализм, терпение и вера в воспитанника помогли Матвею покорить европейский пьедестал», — отметил Бахилов.

Уроженец Касимова Арсенов победил в Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает глава Касимовского округа Иван Бахилов.

Матвей Арсенов взял золото на дистанции 500 метров.

«Это результат колоссального труда, железной воли и умения собраться в решающий момент. Матвей уверенно провёл весь заезд и первым пересек финишную черту, доказав, что наш округ воспитывает настоящих чемпионов! Особые слова благодарности — наставникам спортсмена. Тренерский дуэт Елены Васильевны Ивановой и Владимира Петровича Климова — это пример преданности своему делу. Именно их профессионализм, терпение и вера в воспитанника помогли Матвею покорить европейский пьедестал», — отметил Бахилов.