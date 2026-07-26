Сумма штрафов за парковку на газонах в Рязани превысила 4 млн рублей

С начала года за парковку на газонах и зеленых зонах во дворах оштрафовали 3 346 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 4 048 000 рублей (из них 48 юридических лиц — на 480 000 рублей).