Скончался хирург Скопинской ЦРБ Владимир Беккер

Мужчины не стало 21 июля. Ему было 65 лет. Владимир Беккер начал свой профессиональный путь в больнице города Донской Тульской области в должности врача-уролога, с 1994 года работал в Скопинской ЦРБ в должности врача-хирурга хирургического отделения. С 2010 по 2014 годы он занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе, а в 2014 году вернулся к непосредственной врачебной практике — стал врачом‑хирургом поликлиники, при этом продолжая дежурить в стационаре и оставаясь на передовой медицинской помощи.