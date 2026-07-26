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Скончался хирург Скопинской ЦРБ Владимир Беккер
Мужчины не стало 21 июля. Ему было 65 лет. Владимир Беккер начал свой профессиональный путь в больнице города Донской Тульской области в должности врача-уролога, с 1994 года работал в Скопинской ЦРБ в должности врача-хирурга хирургического отделения. С 2010 по 2014 годы он занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе, а в 2014 году вернулся к непосредственной врачебной практике — стал врачом‑хирургом поликлиники, при этом продолжая дежурить в стационаре и оставаясь на передовой медицинской помощи.

Скончался хирург Скопинской ЦРБ Владимир Беккер. Об этом сообщает профком больницы в соцсетях.

Мужчины не стало 21 июля. Ему было 65 лет.

Владимир Беккер начал свой профессиональный путь в больнице города Донской Тульской области в должности врача-уролога, с 1994 года работал в Скопинской ЦРБ в должности врача-хирурга хирургического отделения. С 2010 по 2014 годы он занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе, а в 2014 году вернулся к непосредственной врачебной практике — стал врачом‑хирургом поликлиники, при этом продолжая дежурить в стационаре и оставаясь на передовой медицинской помощи.