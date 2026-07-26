Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России

Документ закрепляет правовые основы для разработки и использования больших фундаментальных моделей ИИ. Вводятся новые категории ИИ-систем, требования к ним и правила доступа разработчиков к государственным данным для обучения нейросетей. Под большими фундаментальными моделями теперь понимаются системы с не менее чем 1 млрд параметров, которые выполняют интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. Кроме того, разделяются два вида моделей — суверенная и национальная. Обе категории будут обязаны проходить проверку на соответствие требованиям и ценностным критериям. Разработчики этих систем смогут рассчитывать на господдержку, включая финансирование. ценностным критериям. Разработчики этих систем смогут рассчитывать на господдержку, включая финансирование.

Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Об этом пишет «Газета. ру».

Документ закрепляет правовые основы для разработки и использования больших фундаментальных моделей ИИ. Вводятся новые категории ИИ-систем, требования к ним и правила доступа разработчиков к государственным данным для обучения нейросетей.

Под большими фундаментальными моделями теперь понимаются системы с не менее чем 1 млрд параметров, которые выполняют интеллектуальные задачи на уровне человека или выше.

Кроме того, разделяются два вида моделей — суверенная и национальная. Обе категории будут обязаны проходить проверку на соответствие требованиям и ценностным критериям. Разработчики этих систем смогут рассчитывать на господдержку, включая финансирование. ценностным критериям. Разработчики этих систем смогут рассчитывать на господдержку, включая финансирование.