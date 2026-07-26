Путин обязал детей мигрантов покидать РФ после 18 лет

Владимир Путин подписал закон, согласно которому, несовершеннолетние смогут находиться в стране до окончания срока действия патента родителя, но не дольше своего 18-летия. После этого у них будет 30 дней, чтобы самостоятельно выехать из России либо оформить собственный патент — при наличии законных оснований. Кроме того, теперь мигранты обязаны подтверждать возможность содержать свою семью на уровне не ниже МРОТ.

Путин обязал детей мигрантов покидать РФ после 18 лет. Об этом пишет ТАСС.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому, несовершеннолетние смогут находиться в стране до окончания срока действия патента родителя, но не дольше своего 18-летия. После этого у них будет 30 дней, чтобы самостоятельно выехать из России либо оформить собственный патент — при наличии законных оснований.

Кроме того, теперь мигранты обязаны подтверждать возможность содержать свою семью на уровне не ниже МРОТ.