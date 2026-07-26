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Председателя Рязоблсуда Сапунову сняли с должности
Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Рязоблсуда Елены Сапуновой. Также с должности сняли её заместителя — Людмилу Яковлеву. Сапунова занимала должность с 2014 года, Яковлева — с 2015 года.

Председателя Рязоблсуда Сапунову сняли с должности. Об этом сообщает пресс-служба высшей квалификационной коллегии судей.

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Рязоблсуда Елены Сапуновой. Также с должности сняли её заместителя — Людмилу Яковлеву.

Сапунова занимала должность с 2014 года, Яковлева — с 2015 года.