Председателя Рязоблсуда Сапунову сняли с должности

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Рязоблсуда Елены Сапуновой. Также с должности сняли её заместителя — Людмилу Яковлеву. Сапунова занимала должность с 2014 года, Яковлева — с 2015 года.