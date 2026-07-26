Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, забравшего миллион у пенсионерки из Рыбного

Жертвой мошенников в городе Рыбное стала 64-летняя пенсионерка. Под давлением мошенников, которые по телефону представлялись сотрудниками правоохранительных органов, потерпевшая была вынужден обналичить накопления и передать всю сумму для «декларирования» специальному курьеру. С этой целью к дому пенсионерки приехал молодой парень и забрал подготовленный миллион рублей. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Выяснилось, что курьером мошенников был 18-летний житель Москвы. Во время командировки в столицу полицейские установили его местонахождение и задержали его. Проводится проверка.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, забравшего миллион у пенсионерки из Рыбного. Об этом сообщает региональная полиция.

Жертвой мошенников в городе Рыбное стала 64-летняя пенсионерка. Под давлением мошенников, которые по телефону представлялись сотрудниками правоохранительных органов, потерпевшая была вынужден обналичить накопления и передать всю сумму для «декларирования» специальному курьеру. С этой целью к дому пенсионерки приехал молодой парень и забрал подготовленный миллион рублей. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Выяснилось, что курьером мошенников был 18-летний житель Москвы. Во время командировки в столицу полицейские установили его местонахождение и задержали его.

Проводится проверка.