Дожди и грозы сохранятся в Рязанской области 27 июля

В понедельник, 27 июля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдет гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днем поднимется до +17, +22°С, на востоке области температура прогреется до +27°С.

Дожди и грозы сохранятся в Рязанской области 27 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В понедельник, 27 июля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдет гроза. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днем поднимется до +17, +22°С, на востоке области температура прогреется до +27°С.