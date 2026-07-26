133 украинских БПЛА уничтожили над регионами РФ в ночь на 26 июля

В ночь на 26 июля силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.