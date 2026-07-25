Жителей Дягилева напугал салют, запущенный поздней ночью
Местные жители сообщили, что неизвестные запустили салют около 01:30 на 2-м Дягилевском проезде. «Сегодня в пол 2 ночи подскочили от того, что думали, что нас бомбят, а это был праздничный салют, когда они запрещены», — отметили в посте.
Жителей Дягилева напугал салют, запущенный поздней ночью. Об этом сообщает в соцсетях.
Местные жители сообщили, что неизвестные запустили салют около 01:30 на 2-м Дягилевском проезде.
«Сегодня в пол 2 ночи подскочили от того, что думали, что нас бомбят, а это был праздничный салют, когда они запрещены», — отметили в посте.