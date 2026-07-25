ВС РФ поразили логистические центры ВСУ

Также под удар попали: цеха производства, места хранения беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 1060 БПЛА самолетного типа.