В Татарстане пятеро подростков заживо сгорели в машине после ДТП

Трагедия произошла после столкновения автомобиля с деревом. 30-летний водитель без «прав» на скорости потерял управление и протаранил дерево. Шестеро погибли на месте. Подросткам было примерно от 15 до 18 лет. Спастись удалось только 15-летнему мальчику: с ожогами до 40% тела и травмой мозга он лежит в реанимации. Видео с места трагедии можно посмотреть по ссылке.

В Татарстане пятеро подростков заживо сгорели в машине после ДТП. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия произошла после столкновения автомобиля с деревом. 30-летний водитель без «прав» на скорости потерял управление и протаранил дерево. Шестеро погибли на месте. Подросткам было примерно от 15 до 18 лет.

Спастись удалось только 15-летнему мальчику: с ожогами до 40% тела и травмой мозга он лежит в реанимации.