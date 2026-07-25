Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
21°
Вск, 26
19°
Пнд, 27
24°
ЦБ USD 78.03 -0.37 25/07
ЦБ EUR 88.89 -0.55 25/07
Нал. USD 79.80 / 79.85 25/07 08:03
Нал. EUR 92.50 / 92.99 25/07 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
Вчера 19:18
989
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
891
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 771
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 637
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Татарстане пятеро подростков заживо сгорели в машине после ДТП
Трагедия произошла после столкновения автомобиля с деревом. 30-летний водитель без «прав» на скорости потерял управление и протаранил дерево. Шестеро погибли на месте. Подросткам было примерно от 15 до 18 лет. Спастись удалось только 15-летнему мальчику: с ожогами до 40% тела и травмой мозга он лежит в реанимации. Видео с места трагедии можно посмотреть по ссылке.

В Татарстане пятеро подростков заживо сгорели в машине после ДТП. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия произошла после столкновения автомобиля с деревом. 30-летний водитель без «прав» на скорости потерял управление и протаранил дерево. Шестеро погибли на месте. Подросткам было примерно от 15 до 18 лет.

Спастись удалось только 15-летнему мальчику: с ожогами до 40% тела и травмой мозга он лежит в реанимации.

Видео с места трагедии можно посмотреть по ссылке.