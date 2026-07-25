В Рязанской области сохранится дождливая погода

В воскресенье, 26 июля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается дождь, ночью местами сильный. Ветер северной четверти, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12, +17°С, днем поднимется до +20, +25°С.