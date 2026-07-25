В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Авария произошла вечером 25 июля в Шиловском округе. возле аэропорта «Крутицы». Столкнулись мопед, фура и легковушка. По сообщениям очевидцев, в ДТП есть погибший. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщается в соцсетях.
Авария произошла вечером 25 июля в Шиловском округе. возле аэропорта «Крутицы». Столкнулись мопед, фура и легковушка.
По сообщениям очевидцев, в ДТП есть погибший.
Официальной информации о происшествии нет.