В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария произошла вечером 25 июля в Шиловском округе. возле аэропорта «Крутицы». Столкнулись мопед, фура и легковушка. По сообщениям очевидцев, в ДТП есть погибший. Официальной информации о происшествии нет.