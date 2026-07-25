В Рязанской области мужчина украл мотоцикл из-за ярких спиц в колесах

В полицию обратился 18-летний житель Скопинского района и сообщил, что накануне вечером он приехал на мотоцикле к дому приятельницы. Утром он собрался вернуться домой, но обнаружил транспорта на месте не было. Выяснилось, что мотоцикл украл 39-летний житель Скопина. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из-за нарушений, связанных с злоупотреблением спиртным. Полицейские разыскали и задержали мужчину. Выяснилось, что украденный мотоцикл он спрятал в сарае у дома. А украсть его решил из-за ярких спиц на колесах. Мужчина планировал продать мотоцикл, но не успел. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина украл мотоцикл из-за ярких спиц в колесах. Об этом сообщает региональная полиция.

В полицию обратился 18-летний житель Скопинского района и сообщил, что накануне вечером он приехал на мотоцикле к дому приятельницы. Утром он собрался вернуться домой, но обнаружил транспорта на месте не было.

Выяснилось, что мотоцикл украл 39-летний житель Скопина. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из-за нарушений, связанных с злоупотреблением спиртным.

Полицейские разыскали и задержали мужчину. Выяснилось, что украденный мотоцикл он спрятал в сарае у дома. А украсть его решил из-за ярких спиц на колесах. Мужчина планировал продать мотоцикл, но не успел.

Возбуждено уголовное дело.