В Рязани автомобиль после ДТП врезался в столб

Авария произошла утром в субботу, 25 июля, на улице Горького. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, есть пострадавшие. «У девушки разбита голова», — отметили в сообщении. Официальной информации о происшествии нет.