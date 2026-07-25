В Рязани автомобиль после ДТП врезался в столб
Авария произошла утром в субботу, 25 июля, на улице Горького. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, есть пострадавшие. «У девушки разбита голова», — отметили в сообщении. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязани автомобиль после ДТП врезался в столб. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Авария произошла утром в субботу, 25 июля, на улице Горького. Столкнулись два автомобиля.
По словам очевидцев, есть пострадавшие.
«У девушки разбита голова», — отметили в сообщении.
Официальной информации о происшествии нет.