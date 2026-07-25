В ОКБ за неделю экстренно госпитализировали почти 400 рязанцев

За неделю в ОКБ планово госпитализированы 423 человека. Экстренную помощь получили 393 человека. Получили помощь амбулаторно — 444 человека. Самые распространенные обращения: инсульт, инфаркт, черепно-мозговые травмы, аппендицит, язва, гастрит и тд, переломы.