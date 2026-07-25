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Рязанская область снова подверглась атаке БПЛА
Днем 25 июля над регионами РФ средства ПВО сбили 146 украинских БПЛА. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Напомним, в Рязанской области угроза атаки БПЛА действовала почти весь день. Ее отменили в 17:26. В ночь на 25 июля над Рязанской областью сбили 5 беспилотников. В результате повреждения получил забор частного дома. Пострадавших нет.

Рязанская область снова подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Днем 25 июля над регионами РФ средства ПВО сбили 146 украинских БПЛА. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в Рязанской области угроза атаки БПЛА действовала почти весь день. Ее отменили в 17:26.

В ночь на 25 июля над Рязанской областью сбили 5 беспилотников. В результате повреждения получил забор частного дома. Пострадавших нет.