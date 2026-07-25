Рязанка получила сильнейшие ожоги, плеснув в мангал самогон вместо воды

23-летняя Соня отмечала годовщину отношений с молодым человеком. Когда шашлыки начали подгорать, она испугалась за мясо, потянулась к бутылке с водой и плеснула ее в мангал. В тот же миг пламя вспыхнуло. Оказалось, что девушка плеснула в огонь самогон, который использовался в качестве розжига. Пламя перекинулось на одежду рязанки. Огонь пытались сбить близкие девушки и она сама. Ее госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени на правой ноге и руке. Сейчас девушка идет на поправку. Врачи пообещали ей, что на руке останется лишь пигментация от ожога.

Рязанка получила сильнейшие ожоги тела, плеснув в мангал самогон вместо воды. Об этом сообщает «База».

По данным издания, 23-летняя Соня отмечала годовщину отношений с молодым человеком. Когда шашлыки начали подгорать, она испугалась за мясо, потянулась к бутылке с водой и плеснула ее в мангал. В тот же миг пламя вспыхнуло. Оказалось, что девушка плеснула в огонь самогон, который использовался в качестве розжига.

Пламя перекинулось на одежду рязанки. Огонь пытались сбить близкие девушки и она сама. Ее госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени на правой ноге и руке.

Сейчас девушка идет на поправку. Врачи пообещали ей, что на руке останется лишь пигментация от ожога.