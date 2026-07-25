Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По прогнозам синоптиков, до конца суток местами ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального МЧС.
По прогнозам синоптиков, до конца суток местами ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град.
При грозе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.