Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По прогнозам синоптиков, до конца суток местами ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.