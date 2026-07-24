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Жителя Касимовского округа лишили гражданства России за нарушение закона
Жителя Касимовского округа лишили гражданства РФ за нарушение закона. Решением ФСБ-МВД России завершена очередная процедура по лишению гражданства РФ уроженца одной из республик Закавказского региона, действия которого негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе. Теперь мужчине необходимо получить статус лица без гражданства или вступить в гражданство страны исхода, покинув территорию РФ.

Жителя Касимовского округа лишили гражданства РФ за нарушение закона. Об этом сообщает региональная полиция.

Сотрудниками подразделений Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ продолжается работа по реализации механизма лишения гражданства РФ за нарушения законодательства.

Решением ФСБ-МВД России завершена очередная процедура по лишению гражданства РФ уроженца одной из республик Закавказского региона, действия которого негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе.

Теперь мужчине необходимо получить статус лица без гражданства или вступить в гражданство страны исхода, покинув территорию РФ.

Всего с 2023 года на территории Рязанской области 51 человек подвергнут процедуре лишения гражданства РФ.