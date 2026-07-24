За сутки в Рязанской области поймали трех пьяных водителей

За прошедшие сутки в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили трех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Кроме того, полицейские задержали одного автомобилиста, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Всего за сутки инспекторы выявили 11 531 нарушение Правил дорожного движения. Среди них — 11 нарушений, допущенных водителями грузового транспорта, а также 41 случай управления автомобилями с чрезмерной тонировкой.

За прошедшие сутки в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили трех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Кроме того, полицейские задержали одного автомобилиста, который повторно сел за руль в нетрезвом виде.

Всего за сутки инспекторы выявили 11 531 нарушение Правил дорожного движения. Среди них — 11 нарушений, допущенных водителями грузового транспорта, а также 41 случай управления автомобилями с чрезмерной тонировкой.

За это же время на дорогах региона зарегистрировали 11 ДТП, в которых один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, произошло 29 аварий с материальным ущербом.