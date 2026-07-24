ВСУ пытались атаковать Рязанскую область в ночь на 24 июля

Всего в ночь на 24 июля средства ПВО сбили 571 дрон ВСУ. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Напомним, в Рязанской области действует угроза БПЛА.