В Рязанском перинатальном центре 26 женщин стали мамами двойняшек

За первое полугодие 2026 года в Рязанском областном перинатальном центре 26 пациенток стали мамами двойняшек. Как сообщили в медучреждении, семь двоен родились в срок, а 19 пар малышей появились на свет раньше положенного. У семи женщин родились «королевские» двойни — мальчик и девочка. Еще у 19 мам появились на свет однополые дети: 13 пар девочек и 6 пар мальчиков.

За первое полугодие 2026 года в Рязанском областном перинатальном центре 26 пациенток стали мамами двойняшек.

Как сообщили в медучреждении, семь двоен родились в срок, а 19 пар малышей появились на свет раньше положенного.

У семи женщин родились «королевские» двойни — мальчик и девочка. Еще у 19 мам появились на свет однополые дети: 13 пар девочек и 6 пар мальчиков.

Только одна двойня родилась после процедуры ЭКО. При этом именно у этих девочек оказалась самая большая разница в весе — 3100 и 2270 граммов.

Самыми маленькими пациентками стали две девочки, каждая из которых при рождении весила 490 граммов. В перинатальном центре отметили, что обе малышки успешно прошли лечение и уже выписаны домой.