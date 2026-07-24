В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГАИ

Рейды пройдут в пятницу, 10 июля, а также в предстоящие выходные, 24 и 25 июля. Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД.