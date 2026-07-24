В Рязанской области собрали первые 67 тысяч тонн зерна

В Рязанской области началась уборочная кампания. Аграрии 20 муниципалитетов приступили к уборке озимой пшеницы, сообщил губернатор Павел Малков. По данным главы региона, уже собрано 67 тысяч тонн зерна. Сейчас в полях работают почти 300 комбайнов, а в ближайшие недели их количество планируют увеличить до 1,5 тысячи. Лучшие результаты пока показывает Александро-Невский округ, где убрано уже 8% площадей. Хорошие темпы также отмечаются в Сараевском, Сасовском, Путятинском, Милославском, Рыбновском и Ряжском округах.

В Рязанской области началась уборочная кампания. Аграрии 20 муниципалитетов приступили к уборке озимой пшеницы, сообщил губернатор Павел Малков.

По данным главы региона, уже собрано 67 тысяч тонн зерна. Сейчас в полях работают почти 300 комбайнов, а в ближайшие недели их количество планируют увеличить до 1,5 тысячи.

Лучшие результаты пока показывает Александро-Невский округ, где убрано уже 8% площадей. Хорошие темпы также отмечаются в Сараевском, Сасовском, Путятинском, Милославском, Рыбновском и Ряжском округах.

Кроме того, в пяти муниципалитетах уже приступили к уборке рапса. В ближайшее время в регионе также начнется уборка ржи и гороха.

Фото: соцсети Павла Малкова.