В Рязанской области потушили крупный пожар

Возгорание произошло днем 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Горело нежилое сооружение. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огнем уничтожено сооружение и поврежден автомобиль.