В Рязанской области потушили крупный пожар
Возгорание произошло днем 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Горело нежилое сооружение. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огнем уничтожено сооружение и поврежден автомобиль.
В Рязанской области потушили крупный пожар. Об этом сообщает региональное МЧС.
Возгорание произошло днем 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Горело нежилое сооружение. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники.
Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огнем уничтожено сооружение и поврежден автомобиль.