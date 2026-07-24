В Рязанской области ожидаются ливни и грозы

Согласно прогнозам, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 24 июля, ночью и в первой половине дня 25 июля в Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с. Ночью и утром 25 июля местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.

В Рязанской области ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает региональное МЧС.

Согласно прогнозам, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 24 июля, ночью и в первой половине дня 25 июля в Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град.

При грозе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

Ночью и утром 25 июля местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.