В Рязанской области неизвестные подожгли здание бывшего СПТУ

Возгорание случилось ночью 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Здание на улице Ленина тушили всю ночь. Работали пять единиц техники. Здание сгорело полностью. По словам начальника ПЧ 22 Андрея Максимова, причиной возгорания стал поджог.