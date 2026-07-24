В Рязанской области неизвестные подожгли здание бывшего СПТУ
Возгорание случилось ночью 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Здание на улице Ленина тушили всю ночь. Работали пять единиц техники. Здание сгорело полностью. По словам начальника ПЧ 22 Андрея Максимова, причиной возгорания стал поджог.
В Рязанской области неизвестные подожгли здание бывшего СПТУ. Об этом пишет ИД «Пресса».
Возгорание случилось ночью 23 июля в рабочем поселке Ермишь. Здание на улице Ленина тушили всю ночь. Работали пять единиц техники.
Здание сгорело полностью.
По словам начальника ПЧ 22 Андрея Максимова, причиной возгорания стал поджог.