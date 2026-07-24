В Рязанской области газифицирован поселок Красная Яблонька

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 4, 2 км для газификации поселка Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа.

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 4, 2 км для газификации поселка Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа.

В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев, глава администрации Сапожковского муниципального округа Алексей Кириллов, местные жители.

В поселке создана возможность газификации 22 домовладений, первое из них подключено к сетевому газу.

«Жители Рязанской области продолжают активно участвовать в программе догазификации, благодаря которой природным газом в регионе пользуются уже более 10,7 тысяч семей. Подключения домовладений выполняются по мере их готовности к приему газа», — отметил Андрей Савичев.