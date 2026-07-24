В Рязани суд конфисковал купленный в кредит автомобиль у нетрезвого водителя

В Рязани у местного жителя конфисковали автомобиль, купленный в кредит, после повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Кроме того, в доход государства конфисковали автомобиль Hyundai Creta, на котором было совершено преступление.

В Рязани у местного жителя конфисковали автомобиль, купленный в кредит, после повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования).

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года.

Кроме того, в доход государства конфисковали автомобиль Hyundai Creta, на котором было совершено преступление. Доводы защиты о том, что машина находится в кредите и залоге у банка, суд отклонил, указав, что это не препятствует конфискации имущества, принадлежащего осужденному на праве собственности.