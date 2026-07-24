В Рязани работникам предприятия задолжали 250 тысяч рублей по зарплате

В Рязани после вмешательства прокуратуры работникам одной из коммерческих организаций выплатили 250 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Проверку провели после коллективного обращения сотрудников, которые пожаловались на нарушение своих трудовых прав. Установлено, что руководство компании в течение двух месяцев не выплачивало работникам заработную плату, нарушив требования трудового законодательства.

В Рязани после вмешательства прокуратуры работникам одной из коммерческих организаций выплатили 250 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Проверку провели после коллективного обращения сотрудников, которые пожаловались на нарушение своих трудовых прав.

Установлено, что руководство компании в течение двух месяцев не выплачивало работникам заработную плату, нарушив требования трудового законодательства.

По итогам проверки прокурор Советского района внес руководителю организации представление.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена, а права работников восстановлены.