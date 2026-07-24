В Рязани отключили свет на 15 улицах

В пятницу, 24 июля, свет отключили по следующим улицам: Введенская, Полевая, Полевой 2-й пер., Полевой 4-й пер., Полевой 5-й пер., Полевой 7-й пер., Семашко, Гагарина, Полетаева, Братиславская, Гоголя, Чернышевского, Островского, Гагарина, 1-й проезд Толстого. Специалисты приступили к восстановлению.