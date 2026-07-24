В Рязани опубликовали рейтинг управляющих компаний

На портале «Открытый регион 62» опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города. При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.

На портале «Открытый регион 62″ опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города.

Первую десятку рейтинга составили:

УК „СК-Эксплуатация“;

УК „Сервисный центр ЖКХ“;

УК „Вишневые сады“;

„УК Городок-Сервис“;

УО „Горожанин“;

КА „Ирбис“;

"Жилсервис Рязань»;

УК «Мервинский»;

УК «Искра»;

"Рязанская управляющая компания".

При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.

Также на итоговую оценку повлияли жители. С 1 по 15 июля рязанцы могли оценить работу своих управляющих организаций на портале «Открытый регион 62». Результаты голосования включили в общий рейтинг.