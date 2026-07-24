В Рязани опубликовали рейтинг управляющих компаний
На портале «Открытый регион 62» опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города. При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.
На портале «Открытый регион 62″ опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города.
Первую десятку рейтинга составили:
- УК „СК-Эксплуатация“;
- УК „Сервисный центр ЖКХ“;
- УК „Вишневые сады“;
- „УК Городок-Сервис“;
- УО „Горожанин“;
- КА „Ирбис“;
- "Жилсервис Рязань»;
- УК «Мервинский»;
- УК «Искра»;
- "Рязанская управляющая компания".
При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.
Также на итоговую оценку повлияли жители. С 1 по 15 июля рязанцы могли оценить работу своих управляющих организаций на портале «Открытый регион 62». Результаты голосования включили в общий рейтинг.