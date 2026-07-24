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В Рязани опубликовали рейтинг управляющих компаний
На портале «Открытый регион 62» опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города. При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.

На портале «Открытый регион 62″ опубликовали рейтинг управляющих организаций Рязани по итогам II квартала 2026 года. В список вошли результаты оценки 93 УК города.

Первую десятку рейтинга составили:

  • УК „СК-Эксплуатация“;
  • УК „Сервисный центр ЖКХ“;
  • УК „Вишневые сады“;
  • „УК Городок-Сервис“;
  • УО „Горожанин“;
  • КА „Ирбис“;
  • "Жилсервис Рязань»;
  • УК «Мервинский»;
  • УК «Искра»;
  • "Рязанская управляющая компания".

При составлении рейтинга учитывали несколько показателей: исполнение предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полноту информации в ГИС ЖКХ и использование цифровых сервисов для общения с жителями.

Также на итоговую оценку повлияли жители. С 1 по 15 июля рязанцы могли оценить работу своих управляющих организаций на портале «Открытый регион 62». Результаты голосования включили в общий рейтинг.