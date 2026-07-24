В Рязани на две недели перекроют движение по Электрозаводской улице

В Рязани с 24 июля временно закроют движение транспорта по Электрозаводской улице. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничения связаны с проведением аварийного ремонта теплотрассы. Движение на участке автодороги будет закрыто с 17:00 24 июля до 23:00 7 августа.

В Рязани с 24 июля временно закроют движение транспорта по Электрозаводской улице. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения связаны с проведением аварийного ремонта теплотрассы. Движение на участке автодороги будет закрыто с 17:00 24 июля до 23:00 7 августа.

На время проведения работ на месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а участок ремонта огородят.

Администрация города просит жителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.