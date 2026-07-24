В Рязани изменили маршрут четырех автобусов

Из-за ремонтных работ на проезжей части на улице Черновицкой с 9.00 24 июля до окончания работ движение автобусов маршрутов №№ 2, 6, 16, 23 в направлении центра города будет временно изменено. Автобусы будут поворачивать налево с улицы Черновицкой на улицу Островского, далее по ул. Островского, ул. Стройкова, через Кардиодиспансер, далее по своим маршрутам.

В Рязани изменили маршрут четырех автобусов. Об этом сообщает мэрия.

Из-за ремонтных работ на проезжей части на улице Черновицкой с 9.00 24 июля до окончания работ движение автобусов маршрутов №№ 2, 6, 16, 23 в направлении центра города будет временно изменено.

Автобусы будут поворачивать налево с улицы Черновицкой на улицу Островского, далее по ул. Островского, ул. Стройкова, через Кардиодиспансер, далее по своим маршрутам.