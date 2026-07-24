Студента рязанского вуза осудили за госизмену и оправдание терроризма

24-летний молодой человек получил 15 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма. В сентябре 2022 года он разместил комментарий с высказываниями, направленными на оправдание терроризма. В 2024—2025 годах передал куратору сведения о воинской части и производственно-техническом предприятии, где ранее проходил службу. Он рассказал куратору о способе охраны, количестве состоящего на вооружении оружия и местах дислокации пусковых установок, количестве военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и другие. Рязанец также отправил украинцам графические изображения с координатами производственно-технического предприятия, находящегося в Рязанской области, а после отправил видео, запечатлев на них служебный автотранспорт, находящийся на парковке, а также меры защищенности внешней территории предприятия.