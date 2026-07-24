С начала года более тысячи рязанцев наказали за незаконную торговлю

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест привлекли 1 181 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 181 600 рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест привлекли 1 181 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 3 181 600 рублей.

В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях», за организацию торговли или оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне установленных мест гражданам также могут вынести предупреждение либо назначить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.