Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
21°
Вск, 26
18°
Пнд, 27
19°
ЦБ USD 78.03 -0.37 25/07
ЦБ EUR 88.89 -0.55 25/07
Нал. USD 79.80 / 79.85 24/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 92.99 24/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
Вчера 19:18
375
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
807
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 725
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
С начала года более тысячи рязанцев наказали за незаконную торговлю
С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест привлекли 1 181 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 181 600 рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных мест привлекли 1 181 нарушителя. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 3 181 600 рублей.

В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях», за организацию торговли или оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне установленных мест гражданам также могут вынести предупреждение либо назначить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.