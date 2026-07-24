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Рязанцы откроют хоккейный сезон турниром памяти Эдуарда Султанаева
Рязанские любители хоккея откроют новый сезон пятым турниром среди любительских команд «Памяти Эдуарда Султанаева». В соревнованиях примут участие опытные хоккеисты, многие из которых уже отметили 50-летний юбилей. Все матчи пройдут на ледовой арене «Айсберг». Торжественное открытие турнира состоится 26 июля в 11:45. Игры группового этапа пройдут 26 июля, 2 и 9 августа. Начало матчей запланировано на 10:30. Полуфиналы и матч за седьмое место состоятся 16 августа.

Рязанские любители хоккея откроют новый сезон пятым турниром среди любительских команд «Памяти Эдуарда Султанаева». В соревнованиях примут участие опытные хоккеисты, многие из которых уже отметили 50-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Все матчи пройдут на ледовой арене «Айсберг». Торжественное открытие турнира состоится 26 июля в 11:45.

Игры группового этапа пройдут 26 июля, 2 и 9 августа. Начало матчей запланировано на 10:30. Полуфиналы и матч за седьмое место состоятся 16 августа.

Финальный день турнира пройдет 23 августа. В 10:30 начнется матч за пятое место, в 11:45 — игра за третье место, а в 13:00 стартует финал. Награждение победителей и призеров пройдет в 14:00.

На первом этапе восемь команд разделены на две группы. В группе «А» сыграют «Автомобилист», «Держава», «Восход» и ЛХК «Дядьково». В группу «В» вошли ЛХК «Спасск», «Автошкола 50+", «ВДВ-Атрон» и ЛХК «Рыбное».

По итогам кругового турнира команды определят стартовые позиции для плей-офф. Предыдущими победителями соревнований становились «Автомобилист» и ЛХК «Спасск».

Справка: Эдуард Султанаев участвовал в первых десяти региональных чемпионатах Ночной хоккейной лиги в Рязанской области и семи всероссийских финалах Фестиваля хоккея в Сочи. В 2017 году он вступил во всероссийский символический клуб лучших снайперов любительского хоккея, забросивших 150 и более шайб в матчах регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — «Клуб Сергея Макарова». В 2021 году на финальных играх в Сочи в дивизионе «Любитель 40+" Эдуард Адильевич был признан лучшим бомбардиром и нападающим в России. Всего в Ночной Лиге форвард сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб и набрал 567 очков. В одном из матчей он набрал 15 очков за результативность забросив 7 шайб и отдав 8 передач за 60 минут «грязного» времени.