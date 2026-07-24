Рязанцам рассказали о погоде на 25 июля

В Рязанской области 25 июля ожидаются дожди, грозы и порывы ветра. Ветер будет северным со скоростью 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°C…+17°C, днем — +18°C…+23°C. Ночью в регионе прогнозируют дождь, местами сильный, а в отдельных районах — ливни и грозы. Днем возможны кратковременные осадки, местами также ожидается гроза. Ночью и утром в некоторых районах области появится туман.

В Рязанской области 25 июля ожидаются дожди, грозы и порывы ветра. Прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.

Ночью в регионе прогнозируют дождь, местами сильный, а в отдельных районах — ливни и грозы. Днем возможны кратковременные осадки, местами также ожидается гроза. Ночью и утром в некоторых районах области появится туман.

Ветер будет северным со скоростью 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°C…+17°C, днем — +18°C…+23°C.