Прокуратура помогла пенсионеру добиться компенсации за покупку лекарства

Прокуратура Кадомского района через суд защитила права пенсионера на лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Выяснилось, что лечащий врач выписал мужчине рецепт на льготный лекарственный препарат, однако из-за отсутствия медикамента в региональной аптечной сети пенсионеру пришлось приобрести его за собственные средства.

Прокуратура Кадомского района через суд защитила права пенсионера на лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что лечащий врач выписал мужчине рецепт на льготный лекарственный препарат, однако из-за отсутствия медикамента в региональной аптечной сети пенсионеру пришлось приобрести его за собственные средства.

В защиту прав заявителя прокуратура направила в суд иск с требованием обязать уполномоченный орган возместить расходы на покупку лекарства, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.