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Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России. Количество сбитых над регионом беспилотников не указывается. По данным ведомства, всего с 8:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.

Количество сбитых над регионом беспилотников не указывается. По данным ведомства, всего с 8:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.