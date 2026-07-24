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Набиуллина назвала ускорение инфляции в России временным
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наблюдаемое ускорение инфляции в стране носит временный характер. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке, передает РИА Новости. По словам Набиуллиной, оценки устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. При этом Банк России готов при необходимости вновь повысить ключевую ставку, если это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наблюдаемое ускорение инфляции в стране носит временный характер. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке, передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, оценки устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. При этом Банк России готов при необходимости вновь повысить ключевую ставку, если это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Также глава ЦБ отметила, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. По ее словам, недавний рост цен на топливо стал следствием временного шока предложения.

Кроме того, Набиуллина заявила, что российский банковский сектор адаптировался к новым европейским санкциям, и Банк России не видит здесь серьезных рисков.

По прогнозу регулятора, дефицит федерального бюджета в 2026 году составит около 2% ВВП, а производственные мощности российских компаний должны восстановиться до конца года.

Фото: сайт Совета Федерации.