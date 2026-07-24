На Рязанском приборном заводе подвели итоги летнего этапа турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Летний кубок «Эрудит-2026». За победу боролись 23 команды, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Летний кубок «Эрудит-2026″. За победу боролись 23 команды, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

По традиции летний этап интеллектуальной игры был музыкальным. В первом туре заводчане поочередно прослушали 10 музыкальных отрывков и ответили на вопросы разного уровня сложности. Второй тур представлял собой музыкальное лото — после прослушивания отрывков песен их исполнителей нужно было вычеркнуть из бланка.

На первой ступени пьедестала почета — „Ума Штурман“, серебро и бронза у команд „Веселый микс“ и „Плавучие чемоданы“ соответственно.

„Мы участвуем в каждом кубке „Эрудит“ командой, состоящей из сотрудников трех разных подразделений. В этот раз заняли третье место! Самым сложным показался первый этап турнира, выяснилось, что некоторые вопросы с подвохом. Например, надо было сказать, сколько „Оскаров“ у конкретного фильма. Оказалось, что этот фильм не получал такую кинопремию вообще.

В целом, даже несмотря на сложность тура, мы выступили достойно. Занять призовое место — это хорошо, но для нас главное — набраться позитива, хорошего настроения. Мы все веселые, доброжелательные люди, поэтому нам комфортно играть в одной команде. „Эрудит“ всегда проходит на высшем уровне. Сложные вопросы нравятся не всегда, но с ними интереснее!“ — поделилась впечатлениями Ирина Фролова из команды „Плавучие чемоданы“.

Во время подсчета результатов скучать заводчанам не пришлось — в дополнение к основной игре прошел киноквиз. Участники отвечали на вопросы о фильмах, сериалах и мультфильмах, а также определяли произведение по стоп-кадру. Наибольшее количество баллов набрали команды „Ума Штурман“, „Веселый микс“, „Плавучие чемоданы“, „Сборная Касимова“, „Кульман“, „ИЗЮМ“, „195-й элемент“, „Высший пилотаж“, „Кеш и печеньки“ и „Архаровцы“.

"Мы с коллегами познакомились на курсе по личностному росту, сдружились и решили попробовать свои силы в „Эрудите“. Я участвовала и в других мероприятиях, организованных Молодежным центром завода. Атмосфера такая, что сразу чувствуешь: ты среди своих, можно не бояться ошибиться или сказать что-то не то. Все сделано так, чтобы у каждого участника был шанс проявить себя. Когда объявили, что наша команда заняла призовое место, я сначала не поверила. Было столько эмоций: радость, гордость за нас. Теперь хочется еще потренироваться и в следующий раз подняться выше!» — рассказала Елизавета Храпова из команды «Архаровцы».

По итогам состязаний все команды-участницы отмечены дипломами, а победителей и призеров, набравших наибольшее количество баллов, ожидает денежное вознаграждение.

«Эрудит — традиционное заводское мероприятие, которое уже много лет дарит нам множество ярких эмоций, незабываемых впечатлений и теплых встреч. Хочу поблагодарить всех игроков и организаторов за активное участие. Ваша энергия и энтузиазм вдохновляют!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Интеллектуальные состязания «Эрудит» в АО «ГРПЗ» проводятся четыре раза в год. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». Первые турниры прошли в 2017 году и сразу завоевали популярность у работников предприятия. Организатором выступает Молодежный центр ГРПЗ.