На Промышленной улице в Рязани столкнулись два автобуса

В Рязани на Промышленной улице в сторону Недостоева столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам подписчика, перед аварией водители якобы устроили «гонку». Один из автобусов при попытке обгона врезался в ехавший впереди.

В Рязани на Промышленной улице в сторону Недостоева столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам подписчика, перед аварией водители якобы устроили «гонку». Один из автобусов при попытке обгона врезался в ехавший впереди.

На месте происшествия работали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Сведения о причинах ДТП официально не подтверждены.