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Минобороны РФ заявило о поражении объектов с военными грузами в портах Украины
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где, как утверждает Минобороны РФ, хранились грузы военного назначения. В порту Южный под удар попали объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где, как утверждает Минобороны РФ, хранились грузы военного назначения.

В порту Южный под удар попали объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Также, по информации ведомства, в порту Николаев были поражены два буксира. Кроме того, в районе острова Змеиный и населенного пункта Затока были поражены морское судно типа «балкер» и сухогруз, которые, как заявили в Минобороны РФ, доставляли военные грузы в порт Черноморск.