Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
25 июля состоится радостное и значимое событие — 61 год со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.
На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону, а на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа «Киногородок».
Музыкант Lida выступит в рязанском «Руки Вверх! Бар»
В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого.
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