Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

25 июля состоится радостное и значимое событие — 61 год со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону, а на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа «Киногородок».

Музыкант Lida выступит в рязанском «Руки Вверх! Бар»

В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого.

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